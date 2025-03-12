Российские военные вошли в Суджу на Курщине — DeepState

В Суджу зашли российские войска. Карта DeepState

Войска РФ вошли в восточную часть города Суджа Курской области и закрепляются там. Об этом вечером во вторник, 11 марта, сообщил проект DeepState.

«Противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа. Силы обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления россиян, чтобы стабилизировать ситуацию, но дается это крайне тяжело», — говорится в сообщении.

В то же время, по данным аналитиков, на правом фланге в районе Гуево пока что удалось немного остановить натиск северокорейских войск, которые выполняют всю тяжелую работу за россиян.

Ранее сообщалось, что план РФ заключается в том, чтобы перекрыть дорогу Суджа — Сумы и тем самым создать оперативное окружение украинских войск.

В то же время часть украинских бригад вышла из Курской области, пишет издание Forbes. Часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курской области, вернувшись на территорию Украины.

«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения», — сообщил в понедельник один из украинских источников. «Обидно, что до этого дошло. Но это то, что есть».