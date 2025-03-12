Maxar восстанавливает доступ Украины к высококачественным спутниковым снимкам

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает доступ Украины к своим спутниковым снимкам. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были предназначены и собраны правительством США. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на пользователей сервиса.
После того, как Соединенные Штаты Америки остановили поставки Украине военной помощи и передачу разведывательных данных, Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.
Официальное обоснование, которое получили украинские пользователи от администрации компании, было «по административному запросу».
Фактически ограничение доступа стало следствием решения администрации президента США.
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