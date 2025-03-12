США возобновили транспортировку оружия из Польши в Украину

Возобновилась транспортировка американского оружия из польской Ясенки в Украину. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.



Транспортировка оружия осуществляется из польского хаба POLLOGHUB.

Напомним, что 11 марта между делегациями Украины и США прошли переговоры в Саудовской Аравии. С украинской стороны участие принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.



По результатам этих переговоров США приняли решение немедленно возобновить обмен разведданными и военную помощь Украине.