Российские военные дошли до центра Суджи в Курской области

Российские военные сфотографировались в центре города Суджа Курской области. Скриншот видео

Российские телеграм-каналы сообщают, что воинские подразделения российской армии закрепляются у здания администрации в центре города Суджа Курской области.

В понедельник,10 марта, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что «никаких угроз окружения» украинских солдат в Курской области нет, однако отметил, что украинские подразделения «принимают своевременные меры для маневра на выгодные рубежи обороны».

На следующий день о том, что украинские войска начали эвакуацию из Курской области, сообщили в журнале Forbes со ссылкой на источник в Вооруженных сил Украины.

Военный обозреватель Ян Матвеев обратил внимание на прибытие в Курскую область кремлевских пропагандистов: «Если пропагандисты приехали, значит там боев нет и фронт уже достаточно далеко».

При этом «Важные истории» уточнили, что вчера в этих видео речь шла лишь о восточной окраине Суджи, прилегающей к поселку Мирный.

Сегодня, однако, уже появились кадры с центральной площади в Судже. При этом эксперты, опрошенные изданием «Агентство», предупреждают, что эти кадры не подтверждают окончательный захват города.

Прокремлевский канал SHOT в свою очередь утверждает, что ВС РФ закрепляются у здания администрации в центре Суджи. По их данным, в штурме участвуют подразделения 11-й и 106-й бригад ВДВ, а также 30-й полк. Украинские войска, по информации SHOT, массово покидают Курскую область.

Украинский военнослужащий и военный обозреватель Артем Карякин пишет, что основной причиной отступления ВСУ стало нарушение логистики, усугубленное отсутствием FPV-дронов. В то же время он отрицает возможность скорого взятия Сум: «Называйте это маневренными действиями, но если парни выходят живыми — значит, они проходят успешно».

Ранее сообщалось, что войска РФ вошли в восточную часть города Суджа Курской области и закрепляются там. Об этом вечером во вторник, 11 марта, сообщил проект DeepState.