ВСУ разбили танковую колонну и уничтожили десант российских войск на Торецком направлении

Удары по российской танковой колонне на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

28-я механизированная бригада ВСУ отбила российский штурм на Торецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Вместо малых групп оккупанты послали на штурм «танки-сараи» с пехотой. Колонну заметили украинские аэроразведчики, скорректировав артиллерию и дроны. После этого танки встретили пилоты подразделений БПЛА. Несмотря на всю защиту, два танка россиян удалось уничтожить, еще два – начали отступать, оставив своих штурмовиков.



«Десант в панике разбежался кто куда. Кто-то оказался в открытом поле, некоторые прятались в кустах, а самые удачливые успели спрятаться в норы. Но закончили все одинаково. Пилоты дронов и артиллеристы смешали всех с землей», – рассказали в 28-й ОМБр.

Напомним, что под городом Покровск Донецкой области три бойца ВСУ удержали позицию против 17 российских военных с техникой.