Служебная собака разоблачила уклонистов в авто дипломата

Служебная собака унюхала уклонистов в авто дипломата. Фото: кадр из видео

На пункте пропуска «Краковец» разоблачена схема незаконного выезда уклонистов. В этом помогла служебная собака пограничников. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.



6 марта в 22:23 на выезд из Украины прибыл автомобиль Toyota (DP063003) под управлением гражданина Палестины Thaer M.K. Muammer, владельца дипломатического паспорта. В салоне также находилась гражданка Украины Надежда Данилова.



Во время проверки служебная собака «Аста» среагировала на автомобиль, что вызвало подозрение у пограничников. Однако водитель отказался открывать машину без присутствия дипломатов и МИД. Лишь утром, в 09:50, после долгих переговоров, владелец авто согласился на проверку.



На задних сиденьях пограничники обнаружили двух мужчин — граждан Украины. Перед отправкой задержанных в Пункт временного содержания во Львове женщина-пограничница вручила каждому из них по тюльпану. С иронией она «поблагодарила» их за «мужество» и «защиту», а также отметила, что они хотя бы не оставляют пограничников без работы.



Обоих уклонистов задержали на трое суток, а позже под конвоем отправили в ПВС во Львове. Thaer Muammer и Надежда Данилова подали заявления о возвращении в Украину. Расследование продолжается в рамках ч. 3 ст. 332 УКУ («Незаконная переправка лиц через границу»).