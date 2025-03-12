Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Служебная собака разоблачила уклонистов в авто дипломата

12 марта 2025, 12:21

Служебная собака разоблачила уклонистов в авто дипломата

Служебная собака унюхала уклонистов в авто дипломата. Фото: кадр из видео Служебная собака унюхала уклонистов в авто дипломата. Фото: кадр из видео

На пункте пропуска «Краковец» разоблачена схема незаконного выезда уклонистов. В этом помогла служебная собака пограничников. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

6 марта в 22:23 на выезд из Украины прибыл автомобиль Toyota (DP063003) под управлением гражданина Палестины Thaer M.K. Muammer, владельца дипломатического паспорта. В салоне также находилась гражданка Украины Надежда Данилова.

Во время проверки служебная собака «Аста» среагировала на автомобиль, что вызвало подозрение у пограничников. Однако водитель отказался открывать машину без присутствия дипломатов и МИД. Лишь утром, в 09:50, после долгих переговоров, владелец авто согласился на проверку.

На задних сиденьях пограничники обнаружили двух мужчин — граждан Украины. Перед отправкой задержанных в Пункт временного содержания во Львове женщина-пограничница вручила каждому из них по тюльпану. С иронией она «поблагодарила» их за «мужество» и «защиту», а также отметила, что они хотя бы не оставляют пограничников без работы.

Обоих уклонистов задержали на трое суток, а позже под конвоем отправили в ПВС во Львове. Thaer Muammer и Надежда Данилова подали заявления о возвращении в Украину. Расследование продолжается в рамках ч. 3 ст. 332 УКУ («Незаконная переправка лиц через границу»).

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Львовская область
Прочее
Пересечение границы незаконный выезд пункт пропуска «Краковец»
Организации
ГПСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:24
В оккупированном Шахтерске произошла авария при участии военных грузовиков
23:00
Главное за день: Временный режим тишины. Масштабная атака дрона на РФ
16:07
Житель Ялты осужден на 24 года по делу о покушении на экс-депутата Рады Царева
12:57
Оккупированный Иловайск частично обесточен
08:50
Оккупанты усиливают репрессии против проукраинских граждан в Луганске
23:00
Главное за день: Ситуация в Курской области. Прогнозы накануне встречи в Саудовской Аравии
17:52
При обстреле оккупированной Горловки ранены двое гражданских
13:00
Россия открывает новый «вуз» для подготовки оккупантов на ВОТ
10:40
Командование 70 МСП РФ скрывает жалобы военных в Запорожской области
22:00
Главное за день: США не возобновит помощь после подписания соглашения. Атака по Дружковке
22:00
Главное за день: 11 погибших в Доброполье. Бои за российскую Суджу
16:43
Автобусные рейсы из Петербурга в оккупированный Мариуполь отменяют из-за низкого спроса
23:00
Главное за день: Массовый удар по энергетике. Оккупанты арестовывают жителей Луганщины
18:32
В Луганске оккупанты заключили местную жительницу в колонию на 10 лет
16:43
На Луганщине оккупанты будут судить 21-летнего парня: его обвиняют в «шпионаже для спецслужб Украины»
15:12
К длительным срокам приговорили солдат РФ, которые зарезали и взорвали девушку в оккупированном Луганске
10:50
В Бердянске оккупанты сожгли архивы с реестрами собственности
10:44
В захваченном Луганске при детонации дрона пострадали гражданские
23:27
Главное за день: Переговоры Порошенко, Тимошенко и Трампа. Удар по Кривому Рогу
22:00
В оккупированном Луганске взорвался дрон над гаражами: есть пострадавшие
все новости
14:57
Российские войска взяли Суджу в Курской области — DeepState
14:47
Украинская армия почти полностью вышла из Суджи в Курской области – DeepState
14:44
Дрон ВСУ уничтожил российский «Урал» с военными на борту
14:25
Россия увеличивает производство ракет «Искандер» — исследование
14:24
В оккупированном Шахтерске произошла авария при участии военных грузовиков
14:23
В Кремле впервые прокомментировали переговоры Украины и США: там не исключили новый разговор Путина с Трампом
14:00
Трое погибших и двое раненых: обстрелы Покровска и Мирнограда
13:32
ВР поддержала законопроект об уголовной ответственности для должностных лиц ТЦК и ВВК
12:21
Служебная собака разоблачила уклонистов в авто дипломата
12:13
ВСУ разбили танковую колонну и уничтожили десант российских войск на Торецком направлении
12:07
Россия вряд ли согласится на краткосрочное прекращение огня — источники Reuters
11:55
В США подтвердили, что возобновляют обмен разведданными с Украиной
11:36
Вражеские удары по Константиновке: есть раненые и разрушения
11:29
Российские военные дошли до центра Суджи в Курской области
11:06
Россияне ночью ракетами «Смерч» с фугасной частью ударили по Константиновке: повреждены дома и газопровод
10:59
Армия РФ за сутки обстреляли населенные пункты Донетчины 20 раз: десятки поврежденных домов, есть жертвы
10:50
США возобновили транспортировку оружия из Польши в Украину
10:45
Удар баллистической ракеты в Кривом Роге пришелся по отелю «Дружба»
10:17
Россияне повредили дома и убили двух гражданских за сутки: Покровская громада несколько раз находилась под атакой
10:12
Maxar восстанавливает доступ Украины к высококачественным спутниковым снимкам
все новости
ВИДЕО
Суджа в Курской области РФ перешла под контроль российских войск. Карта DeepState Российские войска взяли Суджу в Курской области — DeepState
12 марта, 14:57
Дрон ВСУ уничтожил российский «Урал» с военными. Фото: кадр из видео Дрон ВСУ уничтожил российский «Урал» с военными на борту
12 марта, 14:44
В Шахтерске авария. Фото: ТГ-канал В оккупированном Шахтерске произошла авария при участии военных грузовиков
12 марта, 14:24
Служебная собака унюхала уклонистов в авто дипломата. Фото: кадр из видео Служебная собака разоблачила уклонистов в авто дипломата
12 марта, 12:21
Удары по российской танковой колонне на Торецком направлении. Фото: кадр из видео ВСУ разбили танковую колонну и уничтожили десант российских войск на Торецком направлении
12 марта, 12:13
Российские военные сфотографировались в центре города Суджа Курской области. Скриншот видео Российские военные дошли до центра Суджи в Курской области
12 марта, 11:29
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор