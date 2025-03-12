ВР поддержала законопроект об уголовной ответственности для должностных лиц ТЦК и ВВК

12 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который вводит уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВЛК. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



За соответствующий законопроект № 12442 проголосовали 273 депутата.



По словам Железняка, законопроектом предлагают ввести уголовную ответственность за:



- нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе (новая ст. 337-1 УК);



- нарушение военно-служебным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу (новая ст. 426-2 УК).



Кроме того, расширяется круг лиц, которых могут коснуться коррупционные уголовные правонарушения, в частности включая председателей, их заместителей и членов ВВК.



Ранее мы писали, что Кабинет министров расширил перечень военнообязанных украинцев, которые могут пересечь границу во время военного положения.