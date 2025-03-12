Россия увеличивает производство ракет «Искандер» — исследование

Судя по фотоснимкам, территория завода продолжает расширяться. Фото: телеграм

Россия наращивает производство баллистических ракет, в частности «Искандеров». Об этом говорится в блоге украинских летчиков ВСУ «Соняшник», который ссылается на данные осинтеров (OSINT-исследователей).



В центре внимания — Коломенское конструкторское бюро машиностроения (КБМ), специализирующееся на производстве комплектующих и сборке этих ракет. Судя по исследованию и фотоснимкам, территория завода продолжает расширяться, а численность персонала увеличивается.



Отмечается, что большая часть руководства предприятия, а также сам оборонный комплекс России, связанный с производством баллистических ракет, не находятся под санкциями.



«Проклятый "Искандер" — это неприятное оружие, сбить его сложно не из-за уникальности или технологий, а из-за нехватки у нас средств противодействия», — говорится в блоге.

Напомним, 11 марта 2025 года ПВО Украины сбила «Искандер-М» и 79 дронов Shahed за ночь.