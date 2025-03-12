В оккупированном Шахтерске произошла авария при участии военных грузовиков

В Шахтерске авария. Фото: ТГ-канал

Во временно захваченном Шахтерске Донецкой области 12 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Об передают местные соцсети.



Авария произошла при участии военных грузовиков. По обнародованным видео можна увидеть полностью изувеченное гражданское авто. Других деталей нет.



На месте работают специалисты.

Пока оккупационная администрации и «МВД ДНР» не прокомментировали ДТП.



Ранее мы писали, что о случаях ДТП с участием российских солдат на захваченных территориях можно узнать только из социальных сетей от очевидцев. Оккупационные администрации и подконтрольные им СМИ предпочитают об этом молчать, чтобы, вероятно, не заострять внимание на той дополнительной опасности, с которой сталкиваются мирные жители из-за соседства с российскими вооруженными формированиями.