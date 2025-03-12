Дрон ВСУ уничтожил российский «Урал» с военными на борту

Дрон ВСУ уничтожил российский «Урал» с военными. Фото: кадр из видео

Украинский дрон уничтожил грузовик «Урал» с российскими военными на Запорожском направлении. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.



На опубликованных кадрах российский военный демонстрирует последствия удара. По его словам, в момент попадания в кузове находились шесть человек, трое из них погибли сразу.



Отмечается, что антидроновая решетка, установленная на технике, не спасла ее от уничтожения. Ранее в Сумской области создали коридор из антидроновых сеток.