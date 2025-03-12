Украинская армия почти полностью вышла из Суджи в Курской области – DeepState

Ситуация в Судже. Фото: карта DeepState

ВСУ почти полностью вышли из города Суджа Курской области. Об этом стало известно из данных на карте аналитиков DeepState.



Согласно карте, лишь небольшие части западной и северной сторон города находятся в «серой зоне».



Также, по данным DeepState, российские войска взяли под контроль села Махновка, Замостье и Казачья Локня, которые находятся рядом с Суджей.

Напомним, что ранее в DeepState заявили, что войска РФ вошли в восточную часть Суджи.

Позже стало известно о присутствии российских военных в центре города.