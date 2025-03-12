«Бои продолжаются на окраинах города»: в DeepState рассказали о ситуации в Судже

Ситуация в Судже. Фото: карта DeepState

Бои продолжаются на окраинах города Суджа Курской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Войска России оказывают активное давление с востока и севера, реализуя весь собранный ресурс в течение длительного времени.



«В сети, в частности, в Телеграмм-каналах после обновления ходят сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности, ведь людям, распространяющим такие заявления, стоит внимательнее смотреть на карту и видеть «серую зону» на северных и западных окраинах города, где продолжаются бои, несмотря на публикации от россиян. Ситуация остается тяжелой. Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение врага», – отметили в DeepState.

Напомним, что ранее, судя по карте DeepState, стало известно, что украинская армия почти полностью вышла из Суджи. Лишь небольшие части западной и северной сторон города находятся в «серой зоне».



11 марта в DeepState заявили, что войска РФ вошли в восточную часть Суджи.



Позже стало известно о присутствии российских военных в центре города.