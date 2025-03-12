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В Крыму студентов заставляют сдавать кровь для армии РФ

12 марта 2025, 16:21

В Крыму студентов заставляют сдавать кровь для армии РФ

В оккупированном Крыму студентов «Медицинского института» вынуждают сдавать кровь для раненых российских военных. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

Хотя официально акция объявлена добровольной, активисты утверждают, что студентов и преподавателей принуждают регистрироваться как доноры.

Тем, кто будет регулярно сдавать кровь для армии РФ в течение года, обещают начислять дополнительные баллы. Ранее «Новости Донбасса» писали, что милитаризация луганской молодежи усиливается.

Кроме того, в Донецке студентов пугают отчислением за украинскую музыку, а мариупольских студентов отправляют в Россию ликвидировать последствия разлива нефти.

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