В Крыму студентов заставляют сдавать кровь для армии РФ

В оккупированном Крыму студентов «Медицинского института» вынуждают сдавать кровь для раненых российских военных. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



Хотя официально акция объявлена добровольной, активисты утверждают, что студентов и преподавателей принуждают регистрироваться как доноры.



Тем, кто будет регулярно сдавать кровь для армии РФ в течение года, обещают начислять дополнительные баллы. Ранее «Новости Донбасса» писали, что милитаризация луганской молодежи усиливается.



Кроме того, в Донецке студентов пугают отчислением за украинскую музыку, а мариупольских студентов отправляют в Россию ликвидировать последствия разлива нефти.