Удар по НПС «Новозыбков» повредил насосный зал и диспетчерскую. Фото: КіберБорошно

В результате ударов по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области серьезно поврежден узел подключения к нефтепроводу, насосный зал с основными магистральными насосами.



Также была повреждена диспетчерская, отвечающая за управление и мониторинг технологических процессов. Об этом сообщает проект «КиберБорошно».



Напомним, 9 октября 2024 года, 67-й арсенал ГРАУ в городе Карачев, Брянской области был атакован беспилотниками.