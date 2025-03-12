Нацполиция: теракт в Ивано-Франковске совершили подростки, завербованные через Telegram

Взрывы в Ивано-Франковске: полиция назвала организаторов и раскрыла детали преступления

Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины установили личности, причастные к организации взрывов в Ивано-Франковске. Ими оказались двое подростков — 15-летний житель города, который впоследствии получил тяжелые ранения, и 17-летний юноша, погибший при транспортировке взрывного устройства.



По данным правоохранителей, оба действовали по заказу российских спецслужб, которые пообещали им вознаграждение в размере 1 700 долларов.



Как сообщает Нацполиция, подростки нашли объявление о «работе» в одном из Telegram-каналов и согласились на предложение. Они получили инструкции от кураторов, а также деньги на аренду квартиры недалеко от железнодорожного вокзала. В арендованном жилье подростки изготовили самодельные взрывные устройства, которые планировалось разместить в нескольких точках города.

В полиции уточнили, что бомбы были изготовлены из термосов, начиненных металлическими элементами для усиления поражающего действия, и оснащены детонаторами. По указаниям кураторов, подростки снимали процесс на видео.



11 марта вечером во время транспортировки одного из взрывных устройств оно было дистанционно активировано. В результате погиб 17-летний исполнитель, а его 15-летний сообщник получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Кроме того, взрывная волна травмировала 20-летнего мужчину и 23-летнюю женщину, которые находились рядом. Они также были доставлены в больницу.



Спустя несколько минут в съемной квартире, где подростки собирали взрывчатку, сработало второе устройство. В результате произошел взрыв и пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.



Сейчас 15-летнему подростку готовят подозрение по статье о пособничестве в совершении теракта, приведшего к гибели человека, а также по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Дело находится под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.



Ранее в ГСЧС сообщали, что 11 марта около 18:30 в Ивано-Франковске на улице Привокзальная произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а трое получили ранения. Вскоре раздался второй взрыв — уже в квартире на 9-м этаже другого дома. Пожарные спасли четверых человек, заблокированных в квартирах.