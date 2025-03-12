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В разрушенном Часовом Яру до сих пор остается более 180 человек, эвакуация почти невозможна

12 марта 2025, 17:12

В разрушенном Часовом Яру до сих пор остается более 180 человек, эвакуация почти невозможна

По состоянию на 12 марта в городе Часов Яр Донецкой области остаются 184 гражданских. Эвакуация проходит сложно, недавно удалось вывести четырех человек. Об этом сообщил начальник Часовоярской военной администрации Сергей Чаус, передает издание «Вільне радіо».

По его словам, вывести гражданских удалось с помощью украинских военных.

«Оккупанты превратили наш город в руины. Но там до сих пор остались гражданские, которые пытаются выживать в аду. Ребята, рискуя своей жизнью, спасли жизни четырех жителей Часов Яра. Сейчас эти люди пытаются оправиться, они спят в тепле, пьют чистую воду, едят горячую пищу. Но главное: они сами себя спрашивают, почему они сами сидели в аду? И ответов люди не знают», — отметил начальник администрации.

Чаус добавил, что из-за активных боевых действий вывезти людей местами «практически невозможно».

Что касается гуманитарной ситуации в городе, то жители продолжают использовать накопленные запасы.

Ранее мы писали, что утром 6 марта российские войска попытались прорваться колонной бронетехники в районе Часов Яра на Донетчине. В атаке участвовало более 20 единиц, включая боевые машины десанта. Однако попытка оказалась провальной — украинская пехота, артиллерия и дроновые экипажи дали отпор противнику.

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