Как всегда, в начале нового модного сезона мы ожидаем новые коллекции любимых модных брендов. У настоящих ценителей особого стиля желание заказать Stone Island появляется еще до того, как бренд представляет свои новинки, ведь они точно знают, что их ожидает нечто эксклюзивное и неповторимое.

В рекламной кампании Stone Island Spring-Summer 2025 появляется Сэм Геллайтри. Он представляет часть коллекции Stellina, созданную для функциональности и эффективности — куртка с капюшоном из переработанного 3L Gore-Tex. Текстильная поверхность из бионического полиэстера BIONIC скреплена с долговечной водонепроницаемой, ветрозащитной и воздухопроницаемой высокоэффективной мембраной Gore-Tex, а также имеет нематериальную внутреннюю защитную сетку. Швы проклеены термолентой и обработаны веществом, не содержащим PFC.

Коллекция Stone Island Stellina

Прямые силуэты с акцентом на функции, разработанные для городского использования и завершенные маленькой вышитой звездой как сдержанной вариацией на бейджи. В кампании Spring-Summer '025 Сэм Геллайтри носит куртку 4100081 3L Gore-Tex Made with BIONIC Polyester Face, внешний слой которой соединен с водонепроницаемой, ветрозащитной и дышащей мембраной с нематериальной защитной сеткой. Функциональные детали, такие как капюшон с двойным шнурком и термопроклеенные швы и застежки, усиливают устойчивость изделия к погодным условиям.

Также в коллекции представлены брюки, шорты, свитшоты и спортивные кофты, футболки и поло, ветровки, парки, кепки и панамы. Все вещи изготовлены из инновационных материалов, над которыми Stone Island всегда тщательно и добросовестно работает. Цветовая гамма тоже присуща стилю бренда — сдержанные зелено-серо-бежевые тона.

Купить Stone Island в Украине

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Бренд в кино

В свое время Stone Island представил короткометражный фильм режиссера Джереми Элкина «Компас внутри», воплощающий одноименный манифест Stone Island. «Компас внутри» — это фильм, в основе которого лежат процесс, мастерство, артистизм и сообщество. Он о людях, которые носят Stone Island в повседневной жизни, и о ремесленниках, которые изготавливают одежду, воплощая манифест Stone Island в жизнь», — рассказывает режиссер Джереми Элкин.

В фильме «Компас изнутри» снялись члены глобального сообщества бренда, в том числе режиссер Спайк Ли, футболист Жуан Феликс, актриса Джоди Тернер-Смит и дизайнер Германс Эрмичс. Фильм, снятый в 15 различных локациях по всему миру, перемежается кадрами с фабрик Stone Island в Раварино, Италия, чтобы детально показать уникальную связь между тем, как изготавливается обувь Stone Island, и тем, как ее носят.

Stone Island — бренд, который имеет свой особый голос, свое лицо, свою индивидуальность. Это искусство моды, которое заслуживает внимания и вызывает восхищение. Сделайте его частичкой собственного эксклюзивного стиля.