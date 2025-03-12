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Трамп: США могут надавить на Россию, но надеются на мирный диалог

12 марта 2025, 20:25

Трамп: США могут надавить на Россию, но надеются на мирный диалог

Трамп: США могут надавить на Россию, но надеются на мирный диалог

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.

«Конечно, мы можем надавить. В финансовом плане мы можем сделать для России вещи, которые будут опустошительными. Но я не хочу этого, потому что хочу видеть мир», — сказал Трамп журналистам перед встречей с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

Президент США подчеркнул, что у России есть смысл пойти на перемирие, поскольку продолжение войны приносит ей «много минусов».

Он также напомнил, что в отличие от его предшественников — Джорджа Буша, Барака Обамы и Джо Байдена — во время его первого срока Россия не захватывала новые территории. Кроме того, Трамп отметил, что именно он остановил «Северный поток-2» и первым предоставил Украине летальное оружие.

Говоря о ситуации в Украине, Трамп назвал достигнутую в Джидде договоренность о 30-дневном прекращении огня большим успехом.

«Мы завершили переговоры с Украиной. Как вы знаете, я всегда говорил, что она, возможно, была самой сложной стороной. Но теперь мы добились от нее согласия на мир. Посмотрим, что будет дальше», — отметил он.

На вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным Трамп ответил уклончиво, но подтвердил, что представители США уже направились в Россию для обсуждения вопроса.

«Полное прекращение огня — если оно начнет действовать — зависит от России. Но у нас хорошие отношения с обеими сторонами, на самом деле. Надеюсь, мы сможем убедить Россию пойти на перемирие», — заявил американский президент.

«Если нам это удастся, мы пройдем 80% пути к завершению этой ужасной кровавой бани», — добавил он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что переговоры с Москвой продолжаются.

«Мы считаем, что находимся в очень хорошем положении, когда Украина согласилась на перемирие. Теперь мы будем работать над тем, чтобы убедить Россию сделать то же самое», — отметил он.

Подытоживая, Трамп выразил уверенность, что есть шанс полностью прекратить войну.

«Мы уже на полпути. Если мы убедим Россию остановиться, у нас будет полное прекращение огня. И, думаю, к войне уже никогда не вернутся», — заявил он.

11 марта между делегациями Украины и США прошли переговоры в Саудовской Аравии. С украинской стороны участие принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Ранее Украина приняла предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, но есть условие. Также США приняли решение немедленно возобновить обмен разведданными и военную помощь Украине.

Россия внимательно изучает заявления, которые были сделаны по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.

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