Главное за день: Украинские силы покидают Суджу. Удар по Одессе и Кривому Рогу

Политика



Россия внимательно изучает заявления, которые были сделаны по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.



Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США уже отправились в Россию для обсуждения мирного урегулирования в Украине, сообщили несколько западных СМИ.



Кроме этого, Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.



По данным источников Reuters в российской власти, Кремль вряд ли согласится на условия о краткосрочном прекращении огня. По словам одного из собеседников агентства, России необходимо будет обсудить условия прекращения огня и получить какие-то гарантии.



Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной прекратилась. Также американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD.



Общество



В оккупированном Мариуполе снова наблюдаются проблемы с водоснабжением – из крана течете ржавая вода. Старокрымское водохранилище вблизи города имеет критический уровень обмеления. До оккупации оно было резервным источником водоснабжения, но захватчики сделали основным.



Альберт Апшев, ранее занимавший должность главы оккупированного Алчевска Луганской области, возглавил так называемое «министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР». Данные о нем разнятся в открытых источниках. Ряд СМИ пишет, что Апшев родился в 1981 году в Полтаве. Другие пишут, что он родился в Кабардино-Балкарской Республике, РСФСР.



В городе Часов Яр Донецкой области остаются 184 гражданских. Эвакуация проходит сложно, недавно удалось вывести только четырех человек.



Нацполиция и СБУ установили личности, причастные к организации взрывов в Ивано-Франковске. Ими оказались двое подростков — 15-летний житель города, который впоследствии получил тяжелые ранения, и 17-летний юноша, погибший при транспортировке взрывного устройства. По данным правоохранителей, оба действовали по заказу российских спецслужб.



Боевые действия



Согласно карте DeepState, украинская армия почти полностью вышла из Суджи. Лишь небольшие части западной и северной сторон города находятся в «серой зоне». Бои продолжаются на окраинах города.



В ходе обстрелов Донецкой области погибли пять человек, еще 12 получили ранения. О последствиях рассказали в областной военной администрации. Росармия атаковала Покровск, Мирноград, Константиновку и Дружковку.



Росармия ударила баллистической ракетой по отелю «Дружба» в Кривом Роге, один человек, ранены девять.



Вечером 11 марта россияне баллистической ракетой нанесли удар по порту в Одессе. Поврежден гражданский корабль MJ PINA под флагом Барбадоса. В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Погибли четыре человека – граждане Сирии, еще два человека ранены – украинец и сириец.