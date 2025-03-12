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Впервые с начала войны: Путин появился в военной форме в Курской области

12 марта 2025, 22:36

Впервые с начала войны: Путин появился в военной форме в Курской области

Впервые с начала войны: Путин появился в военной форме в Курской области

Глава Кремля Владимир Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ).

Утверждается, что вечером  12 марта он посетил командный пункт и провел совещание. Он заявил, что задача российских войск — в кратчайшие сроки разгромить украинские силы, освободить всю территорию Курской области и создать «зону безопасности» вдоль государственной границы.

Это заявление вызвало резонанс среди Z-пропагандистов, которые увидели в нем намек на возможное наступление на Сумскую область. Российские военные блогеры, такие как Борис Рожин и Юрий Подоляка, восприняли слова Путина как анонс расширения военных действий.

Примечательно, что Путин появился в военной форме на фоне сообщений о сокращении территорий, контролируемых ВСУ в Курской области.

Появление Путина в военном обмундировании также совпало с визитом в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который должен обсудить с российской стороной детали плана перемирия, согласованного Вашингтоном и Киевом. Этот жест может свидетельствовать о том, что Кремль не готов к уступкам и намерен продолжать боевые действия.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Суджи Курской области (РФ) и ее окрестностях продолжаются ожесточенные столкновения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.

На вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным Трамп ответил уклончиво, но подтвердил, что представители США уже направились в Россию для обсуждения вопроса.

По данным ресурса DeepState, бои продолжаются в пригородах Суджи, где российские войска оказывают давление с востока и севера, используя накопленные резервы. Однако заявления о полном отступлении ВСУ из Суджи не соответствуют действительности — на северных и западных окраинах города продолжаются интенсивные бои.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире национального телемарафона, что российские войска предпринимают попытки вытеснить украинские подразделения из Курской области, а также ведут штурмовые действия в Сумской области, но не имеют успеха.

С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года) потери российской армии, по данным ВСУ, превысили 54,9 тысячи человек, из них более 22,2 тысячи — безвозвратные, 31,8 тысячи — санитарные, 942 — пленные. Также уничтожено или повреждено около 2,1 тысячи единиц российской техники, включая 90 танков, 654 боевые бронемашины, 5 РСЗО, 2 системы ПВО, 1 самолет, 2 вертолета, 28 единиц спецтехники и почти 1,5 тысячи беспилотников.

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин
Места
Курская область

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