Дроны атаковали предприятия в нескольких областях России: возникли пожары

Атака БПЛА на предприятие в Саратовской области РФ. Фото: кадр из видео

В ночь на 13 марта беспилотники атаковали южные районы Воронежской области РФ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.



По его словам, несколько БПЛА повредили инфраструктурный объект, там возник пожар.



Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области РФ Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в регионе из-за падения одного из дронов в селе Калининский Шолоховского района произошел пожар на территории промышленного объекта.



Губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша рассказал, что ночью в регионе из-за падения беспилотника загорелось техническое здание промышленного предприятия в Дзержинском районе.



«Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. В результате падения БПЛА повреждены вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе», – добавил он.



Прокремлевский Телеграм-канал Mash сообщил, что утром дроны атаковали предприятие в Петровском районе Саратовской области РФ.



Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку дронов на регион.



«Есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе», – сказал российский чиновник.



В Минобороны РФ утверждают, что российская ПВО якобы сбила 77 украинских БПЛА: 30 – над Брянской областью, 25 – над Калужской областью, шесть – над Курской областью, шесть – над Воронежской областью, пять – над Ростовской областью и пять – над Белгородской областью.

Напомним, что украинские пилоты дронов остановили штурм российских войск с танками на Донетчине.