«Шахеды» массированно атаковали Днепр: повреждены многоэтажки и возникли пожары, есть раненые

Последствия атаки «шахедов» на Днепр. Фото: Днепропетровская ОВА

Ночью 13 марта российские оккупанты беспилотниками массированно атаковали Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар. Также повреждены многоэтажки, загорелись гаражи.



В результате атаки ранены женщины 52, 56 и 82 лет. Их госпитализировали. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Напомним, что вечером 11 марта Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы, в результате чего повреждено иностранное судно, есть погибшие и раненые.