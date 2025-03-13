У Украины не осталось дальнобойных ракет ATACMS — AP

Украина исчерпала запасы армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS, которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских и украинских чиновников, которые пожелали остаться анонимными.
По словам одного из американских чиновников и украинского депутата из комитета по вопросам обороны, в целом США передали Киеву менее 40 таких ракет, и их запасы исчерпались в конце января.
Ранее высшее руководство Пентагона, включая бывшего министра обороны Ллойда Остина, заявляло, что поставки ATACMS будут ограниченными, поскольку США и их союзники по НАТО рассматривают другие виды вооружения как более приоритетные для поддержки Украины.
АР не уточняло, есть ли эти ракеты в пакетах помощи, которые сейчас направляются в Украину после отмененной на днях паузы в поставках.
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