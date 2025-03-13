У Украины не осталось дальнобойных ракет ATACMS — AP

У ВСУ больше не осталось американских дальнобойных ракет ATACMS

Украина исчерпала запасы армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS, которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских и украинских чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

По словам одного из американских чиновников и украинского депутата из комитета по вопросам обороны, в целом США передали Киеву менее 40 таких ракет, и их запасы исчерпались в конце января.

Ранее высшее руководство Пентагона, включая бывшего министра обороны Ллойда Остина, заявляло, что поставки ATACMS будут ограниченными, поскольку США и их союзники по НАТО рассматривают другие виды вооружения как более приоритетные для поддержки Украины.

АР не уточняло, есть ли эти ракеты в пакетах помощи, которые сейчас направляются в Украину после отмененной на днях паузы в поставках.