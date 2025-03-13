Больше сотни российских беспилотников ночью атаковали Украину: силы ПВО сбили 74 дрона

ПВО Украины. Фото: Воздушное командование «Запад»

В ночь на 13 марта Россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Также оккупанты атаковали 117 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.



Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 74 «шахедов» и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. Еще 38 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.



В результате российской атаки «пострадали» Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесщина и Запорожье.

Напомним, что в результате массированной атаки «шахедов» на Днепр повреждены многоэтажки и возникли пожары, есть раненые.