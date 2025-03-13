На оккупированной части Запорожской области процветает торговля оружием

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные массово продают оружие и боеприпасы, превращая это в полноценный черный рынок. Об этом сообщает агент движения сопротивления «АТЕШ» из числа военнослужащих 1196-го мотострелкового полка, который дислоцируется в Энергодаре.



По его данным, оккупанты фактически открыто торгуют оружием как между собой, так и с местными жителями. Боеприпасы, гранаты и патроны обменивают на еду и алкоголь.



«Командиры знают о ситуации, но вместо того, чтобы пресекать незаконную торговлю, просто берут свою долю. Все их попытки навести порядок ограничиваются лишь формальными мерами в населенных пунктах ближе к линии фронта», — отмечают в сопротивлении.