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На оккупированной части Запорожской области процветает торговля оружием

13 марта 2025, 09:51

На оккупированной части Запорожской области процветает торговля оружием

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные массово продают оружие и боеприпасы, превращая это в полноценный черный рынок. Об этом сообщает агент движения сопротивления «АТЕШ» из числа военнослужащих 1196-го мотострелкового полка, который дислоцируется в Энергодаре.

По его данным, оккупанты фактически открыто торгуют оружием как между собой, так и с местными жителями. Боеприпасы, гранаты и патроны обменивают на еду и алкоголь.

«Командиры знают о ситуации, но вместо того, чтобы пресекать незаконную торговлю, просто берут свою долю. Все их попытки навести порядок ограничиваются лишь формальными мерами в населенных пунктах ближе к линии фронта», — отмечают в сопротивлении.

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