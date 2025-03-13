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Госсекретарь США допустил прекращение огня в Украине уже через несколько дней

13 марта 2025, 10:24

Госсекретарь США допустил прекращение огня в Украине уже через несколько дней

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: NBC News Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: NBC News

Прекращение огня между Россией и Украиной может начаться уже через несколько дней, если РФ даст на это согласие. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет американская газета The New York Times.

Если ответ россиян на предложение месячного режима тишины будет отрицательным, это будет очень неприятно, «и это даст понять их намерения», отметил он.

«Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна сторона не стреляет в другую — ни снарядами, ни ракетами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией. Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры», — сказал Рубио.

Госсекретарь США отметил, что когда он с американской делегацией встретился с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии в прошлом месяце, россияне оказались открытыми к идее урегулирования войны. 

«Они выразили готовность при соответствующих обстоятельствах, которые они не уточнили, положить конец этому конфликту», — сказал он.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

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