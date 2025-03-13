ЗРК IRIS-T уничтожил российскую крылатую ракету: видео

Зенитный ракетный комплекс IRIS-T воздушного командования «Запад» успешно ликвидировал российскую крылатую ракету. Видео уничтожения цели опубликовало Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины.
В ночь на 13 марта армия РФ запустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» из Курской области, а также атаковала 117 ударными дронами типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Момент поражения крылатой ракеты РФ. Фото: кадр из видео
Украинские силы противовоздушной обороны продолжают эффективно отражать атаки противника.
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