Россияне ударили по жилым кварталам Херсона: есть раненые

Результат авиаударов по Херсону. Фото: кадр из видео

Вечером российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым районам Херсона. Пострадали несколько частных домов и многоэтажка. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.







«По предварительной информации, ранена одна женщина — это настоящее чудо, учитывая масштаб разрушений. Российские террористы также применили против мирных херсонцев авиацию — выпустили три авиабомбы. Выехал на место попадания КАБа», — заявил Мрочко.



К ликвидации последствий атаки оперативно подключились экстренные службы, волонтеры, психологи и группа реагирования городской администрации.

Напомним, оккупанты за сутки более 40 раз ударили по населенным пунктам Донетчины.