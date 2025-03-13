Переговорщики по Украине со стороны США летят в РФ, запланированы соответствующие контакты — Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В Россию летят американские переговорщики по Украине. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также сообщил, что советник Трампа по нацбезопасности Уолтц вчера провел телефонный разговор с помощником Путина Ушаковым.

«Кремль обдумает и сформулирует свою позицию по Украине после двусторонних контактов с США», — заявил Песков.

Он не подтвердил, что РФ передала США список требований для заключения сделки по Украине.

Также спикер Кремля отметил, что Владимир Путин может вечером в четверг провести международный телефонный разговор, и что он проинформирует о нем.

Самолет, который связывают с полетом Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, утром 13 февраля пересек границу с Россией, следует из данных сервиса Flightradar.

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, направляется на север из Катара.

Согласно данным сервиса Flightradar, по состоянию на 11:50 самолет находился в небе над Псковской областью.

Конкретная информация о пунктах отправления и прибытия отсутствует.

Это будет уже второй визит спецпосланника Трампа в Москву: Уиткофф прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника. Уиткофф рассказывал, что провел «много времени» с Путиным.

Спецпосланник также присутствовал на встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии.

UPD: Самолёт спецпосланника Трампа приземлился в Москве.