Переговорщики по Украине со стороны США летят в РФ, запланированы соответствующие контакты — Песков

В Россию летят американские переговорщики по Украине. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что советник Трампа по нацбезопасности Уолтц вчера провел телефонный разговор с помощником Путина Ушаковым.
«Кремль обдумает и сформулирует свою позицию по Украине после двусторонних контактов с США», — заявил Песков.
Он не подтвердил, что РФ передала США список требований для заключения сделки по Украине.
Также спикер Кремля отметил, что Владимир Путин может вечером в четверг провести международный телефонный разговор, и что он проинформирует о нем.
Самолет, который связывают с полетом Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, утром 13 февраля пересек границу с Россией, следует из данных сервиса Flightradar.
Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, направляется на север из Катара.
Согласно данным сервиса Flightradar, по состоянию на 11:50 самолет находился в небе над Псковской областью.
Конкретная информация о пунктах отправления и прибытия отсутствует.
Это будет уже второй визит спецпосланника Трампа в Москву: Уиткофф прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника. Уиткофф рассказывал, что провел «много времени» с Путиным.
Спецпосланник также присутствовал на встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии.
UPD: Самолёт спецпосланника Трампа приземлился в Москве.
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