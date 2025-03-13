В Москве горела ТЭЦ: в сети публикуют кадры

В Москве пожар 13 марта. Фото: скриншот

В четверг, 13 марта, в российской столице вспыхнула теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Загорелась крыша здания, над ТЭЦ стоит густой столб черного дыма. Об этом передают российские СМИ.



Горит ТЭЦ №16 на 3-й Хорошевской улице, огонь распространился на 300 квадратных метров. Возгорание произошло на крыше здания, выведенного из эксплуатации для ремонта.



При этом утверждается, что пожарные не могли начать тушить пожар на ТЭЦ-16 — их не пускали на режимный объект.



Известно, что на возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, энергоснабжение не нарушено.



Отметим, что в ночь на 13 марта беспилотники атаковали южные районы Воронежской области РФ.