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В Москве горела ТЭЦ: в сети публикуют кадры

13 марта 2025, 12:38

В Москве горела ТЭЦ: в сети публикуют кадры

В Москве пожар 13 марта. Фото: скриншот В Москве пожар 13 марта. Фото: скриншот

В четверг, 13 марта, в российской столице вспыхнула теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Загорелась крыша здания, над ТЭЦ стоит густой столб черного дыма. Об этом передают российские СМИ.

Горит ТЭЦ №16 на 3-й Хорошевской улице, огонь распространился на 300 квадратных метров. Возгорание произошло на крыше здания, выведенного из эксплуатации для ремонта.

При этом утверждается, что пожарные не могли начать тушить пожар на ТЭЦ-16 — их не пускали на режимный объект. 

Известно, что на возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, энергоснабжение не нарушено.

Отметим, что в ночь на 13 марта беспилотники атаковали южные районы Воронежской области РФ.

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