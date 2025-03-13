Стали известны требования Кремля на переговорах по Украине

СМИ стали известны требования Москвы на переговорах по завершению войны в Украине. Иллюстративное фото

Американская газета The Washington Post сообщает, что аналитический центр, близкий к ФСБ, подготовил для Кремля «максималистские» требования на переговорах. Среди них — «демонтаж киевского режима».

Документ подготовили в феврале, за неделю до переговоров России и США в Саудовской Аравии, утверждает газета. Среди прочего в нем отвергаются как «нереализуемые» планы президента США Дональда Трампа, который стремится завершить войну в течение 100 дней.

Отмечается, что авторы документа также отвергают планы отправить в Украину миротворцев, настаивают на официальном суверенитете России над оккупированными территориями и создании буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма.

Демилитаризованная зона, отмечается в документе, должна затронуть Одесскую область.

Также в документе говорится о «полном демонтаже» украинского правительства. Кроме того, авторы выступили против сохранения нынешней численности украинской армии, а также против того, чтобы США продолжали вооружать Украину после заключения мирного соглашения.

Дмитрий Песков сказал газете The Washington Post, что Кремль «не знал о подобных рекомендациях», он назвал их «крайне противоречивыми». «Мы работаем с более продуманными вариантами», — сообщил Песков. В то же время, как отмечает издание, некоторые предложения, представленные в документе, уже были выдвинуты российскими властями.

Радио сообщалось, что специальным посланник Трампа Стивен Уиткофф сегодня прилетел в Москву. Отмечалось, что он встретится с Путиным.