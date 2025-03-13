Пилоты на Луганщине уничтожили оккупантов и склад ГСМ

На Луганщине пилоты уничтожают оккупантов и склад ГСМ. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие продолжают наносить удары по позициям российских захватчиков в Луганской области. Недавно стало известно, что пилоты FPV-дронов уничтожили живую силу и даже ГСМ (склад горюче-смазочных материалов) армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Месть» активно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику.



«Пилоты РУБпАК «Феникс» уничтожили несколько вражеских грузовиков, легковой автомобиль, укрытие, живую силу и самое яркое — склад горюче-смазочных материалов противника», — говорится в ведомстве.



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