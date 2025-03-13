Кильский институт: Европа может заменить большую часть помощи США

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики (IfW), Европа способна компенсировать значительную часть американской помощи Украине, сообщает BILD.



По данным IfW, в финансовом секторе это возможно с относительно небольшими дополнительными усилиями. Сложнее заменить поставки оружия и боеприпасов, но и здесь Европа может сыграть ключевую роль.



Однако аналогичной замены американской военной разведке на данный момент не существует.



«Наши данные показывают, что Европа в состоянии заместить большую часть помощи США, но только при условии решительных политических шагов», — отметил руководитель исследовательских проектов IfW Кристоф Требеш.



Пока что, по его мнению, «Европа действует слишком медленно».