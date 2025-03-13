Часов Яр штурмуют элитные подразделения российской армии, но безуспешно – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Уличные бои в городе Часов Яр Донецкой области – это уже многомесячная реальность для ВСУ. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, россияне обещали взять город еще до 9 мая 2024 года.



«Там действительно тяжело и непросто. И россияне еще пытались даже обойти город с севера. Но вы наверняка видели видео, на котором 24-я бригада уничтожает целую танковую колонну. Это последствия их попыток обойти. На том направлении действуют именно такие относительно элитные подразделения российских войск: там и ВДВ, и спецназ. Однако как-то без особого успеха. Почему именно не скажем, но там есть некоторые моменты, которые позволяют украинцам достаточно эффективно действовать в обороне. Несмотря на то, что там тяжело, несмотря на то, что скептики говорили: «Все, там город падет вот-вот». Не падает», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что на Донбассе у российских войск проблемы с техникой, они используют танки для перевозки десанта.