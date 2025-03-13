«ДНР» утверждает, что задержала группировку, которая взорвала авто «полицейского» в Мариуполе

Следственный комитет России обвиняет семерых жителей оккупированной Донетчины в участии в «террористическом сообществе» и совершении ряда тяжких преступлений.



«Следствие» при группировке «ДНР» утверждает, что группа людей якобы создана сотрудниками внешней разведки Украины для совершения атак на представителей российских «силовых структур».



Следственный комитет РФ показал кадры допроса одного из задержанных. На видео — молодой человек, на вид не старше 20 лет.



Утверждается, что обвиняемые в оккупированном Мариуполе подложили взрывные устройства под автомобили жертв и активировали их дистанционно. В результате пострадал «начальник городского управления МВД ДНР», а также были повреждены автомобили подразделения «Каскад».



Кроме того, «следствие» утверждает, что обвиняемые следили за заместителем командира войсковой части 75387 в Краснодарском крае и его семьей, планируя аналогичный подрыв автомобиля.



Теперь задержанных будут судить.



Как сообщалось, в ночь на 28 февраля 2025 года в Приморском районе оккупированного Мариуполя члены сопротивления подорвали автомобиль сотрудника ФСБ. Стоит отметить, что задержанных обвиняют в «терактах», совершенных в период с февраля 2022 по январь 2023 года.