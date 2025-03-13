Россияне уничтожили объект инфраструктуры в Миропольской громаде

Сегодня российские военные разрушили объект транспортной инфраструктуры в Миропольской громаде. Об этом сообщает «Кордон.Медіа» со ссылкой на собственные источники.



В связи с ухудшением ситуации с безопасностью местные власти призывают жителей сел, находящихся в 5-километровой зоне от границы, эвакуироваться. Об этом сообщили в Миропольском сельском совете.



Ранее ночью и утром российская армия совершила 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксирован 51 взрыв.



По Миропольской громаде были нанесены удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБ), прозвучало 11 взрывов.

Напомним, российские войска продолжают попытки прорваться в Басовку между Журавкой и Новеньким.