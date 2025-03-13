«Укрзализныця» отметила юбилейного пассажира поезда Киев – Будапешт, названа цена билета

Поезд №9/10 Киев – Будапешт перевез юбилейного пассажира, 30-тысячной путешественницей стала Ксения, которая выбрала этот маршрут для удобной поездки в аэропорт Будапешта. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Компания отмечает высокий спрос на прямое железнодорожное сообщение, особенно в классических купейных и люкс-вагонах, без трехъярусных полок.
Маршрут поезда также удобен для дальнейших пересадок на скорые поезда в Европу:
Пересадки занимают не более 2 часов.
Расписание поезда №9/10:
По данным национального перевозчика, стоимость билета в купе – 3573 грн.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях