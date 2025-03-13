«Укрзализныця» отметила юбилейного пассажира поезда Киев – Будапешт, названа цена билета

Ксения стала 30-тысячной путешественницей маршрута Киев – Будапешт. Фото: Укрзализныця

Поезд №9/10 Киев – Будапешт перевез юбилейного пассажира, 30-тысячной путешественницей стала Ксения, которая выбрала этот маршрут для удобной поездки в аэропорт Будапешта. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».



Компания отмечает высокий спрос на прямое железнодорожное сообщение, особенно в классических купейных и люкс-вагонах, без трехъярусных полок.

Маршрут поезда также удобен для дальнейших пересадок на скорые поезда в Европу:

Вену (менее 3 часов в пути)

Зальцбург, Мюнхен, Инсбрук, Цюрих

Румынию, Словению и другие страны ЕС

Пересадки занимают не более 2 часов.

Расписание поезда №9/10:

Из Киева: отправление в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00

Из Будапешта: отправление в 22:40, прибытие в Киев в 19:11

По данным национального перевозчика, стоимость билета в купе – 3573 грн.