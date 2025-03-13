Третья годовщина авиаудара россиян по драмтеатру в Мариуполе: в городах Украины пройдут акции памяти

В 19 городах Украины пройдут акции памяти. Фото: Википедия

В Украине почтят память погибших в мариупольском драмтеатре в результате российского авиационного удара, который произошел 16 марта 2022 года. В 19 городах пройдут акции «ДЕ ТИ» по чествованию памяти погибших.



«16 марта — годовщина страшной трагедии, которая стала одним из самых ужасных преступлений российской агрессии против Украины. В тот день оккупанты сбросили авиабомбы на Мариупольский драмтеатр, где прятались сотни мариупольских семей. Надпись «ДЕТИ», которая была хорошо заметна с неба, не остановила российских военных. Здание стало братской могилой для мирных жителей, среди которых было много детей. Сколько именно погибло — до сих пор неизвестно», — сообщили в пресс-службе Департамента культурно-общественного развития МГС.

Акции состоятся в таких городах: Винница, Житомир, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск/Калуш, Львов, Киев, Каменское, Кременчуг, Кропивницкий, Полтава, Кривой Рог, Одесса, Ровно, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы и Черновцы.

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Все, кто присоединится к акции, должны зажечь лампадку возле городских театров.