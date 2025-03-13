В Покровске под обстрелами ранены шесть человек, среди них 15-летний подросток

В результате сегодняшнего обстрела Покровска ранены шесть человек, среди них 15-летний подросток. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Город подвергся российскому обстрелу дважды — утром и днем. В результате разрушен частный дом, поврежден магазин.



Обстрелы населенных пунктов Донецкой области со стороны российских войск продолжаются. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.



В результате обстрелов Донецкой области 12 марта погибли 5 человек, еще 12 получили ранения.



Ранее мы писали, что ночью армия РФ атаковала Константиновку, есть повреждения.