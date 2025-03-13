В Константиновке из-под завалов достали супругов после российского удара — они в больнице ►

Спасательная операция в Константиновке: из-под завалов достали супругов. Скрин видео полиции Донецкой области

Полицейские и спасатели освободили супругов, которые оказались под завалами после авиаудара по Константиновке, который произошел 12 марта.



Мужчину удалось извлечь около 4 часов утра 13 марта и передать медикам. Его жена провела под завалами почти 20 часов — парамедики оказали ей первую помощь и доставили в больницу, где врачи борются за ее жизнь.



По уточненным данным, погибших в результате удара нет. Семь человек получили ранения.



Во время спасательной операции разобрано 2,5 тонны строительных конструкций. Спасатели и полицейские круглосуточно разбирали завалы разрушенных домов, оказывали помощь пострадавшим и патрулировали прилегающую территорию.

Ранее мы писали, что за 12 марта россияне убили трех жителей Донецкой области.



Российская армия в последнее время стала активно обстреливать Константиновку и Константиновскую громаду Донетчины. В связи с этим, местные жители стали чаще соглашаться на эвакуацию.