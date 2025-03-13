Трамп рассказал, что США обсуждали с Украиной: перемирие, членство в НАТО и территории

Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская и американская делегации в рамках подготовки проекта мирного соглашения между Украиной и Россией обсудили вопросы территориального контроля, членства Украины в НАТО и другие элементы возможного урегулирования.



«Мы обсуждали с Украиной территории и ее части, которые будут сохранены и потеряны, а также все другие элементы окончательного соглашения. Это электростанция, вы знаете, очень большая электростанция. Кому достанется электростанция и кому достанется то и то? И поэтому, знаете, это непростой процесс. Но первый этап — это прекращение огня», — заявил Трамп на брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.



Вероятно, Трамп подразумевает крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, находящуюся под российским контролем с начала войны.



Он подчеркнул, что обсуждался вопрос членства Украины в НАТО, однако позиция США по этому вопросу остается неизменной.



«По правде говоря, они знают этот ответ — 40 лет», — добавил президент США.



Трамп также отметил, что уже обсуждены многие детали мирного соглашения между Украиной и Россией, и теперь остается вопрос, присоединится ли к нему Москва.



«Теперь мы увидим, готова ли Россия. Если нет, это будет очень неутешительный момент для мира», — сказал он.



Американский лидер уточнил, что представители США ведут переговоры с российской стороной, среди которых спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.



По словам Трампа, Украина согласилась на полное прекращение огня, и сейчас Вашингтон ждет аналогичного шага от Москвы.



«На войне гибнут тысячи людей, и мы хотим, чтобы это прекратилось», — заключил президент США.

Глава Кремля Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



12 марта Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ).



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.