Зеленский: Путин манипулирует предложением о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал реакцию России на предложение о прекращении огня, заявив, что Владимир Путин использует привычную тактику затягивания и манипуляций, вместо того чтобы дать прямой ответ.



«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею перемирия на фронте — фактически он уже готовит отказ. Путин, конечно, боится прямо сказать президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну и убивать украинцев. Поэтому в Москве создают такие условия вокруг идеи перемирия, чтобы ничего не вышло или чтобы процесс затягивался как можно дольше», — считает президент.



По его словам, США предложили безусловное прекращение огня в воздухе, на море и на фронте. Украина поддержала эту инициативу и получила заверения от американской стороны о готовности организовать контроль и верификацию соблюдения режима тишины с привлечением европейских партнеров.



«Это реально обеспечить — с возможностями США, с возможностями Европы. И за время тишины подготовить ответы на все вопросы по долгосрочной безопасности, реальному и надежному миру, а затем положить на стол план завершения войны», — подчеркнул Зеленский.



Он отметил, что Украина готова работать максимально быстро и конструктивно, и об этом уже сообщили американским представителям, европейским союзникам и другим международным партнерам.



«Мы не выдвигаем условий, которые усложняют процесс. Это делает Россия. Как мы всегда говорили, единственный, кто будет затягивать, единственный, кто будет неконструктивным — это Россия. Им нужна война», — заявил президент Украины.



Зеленский подчеркнул, что сейчас важно усиливать давление на Россию, в том числе с помощью санкций, которые действительно помогут остановить войну.



«Мы продолжим работать с нашими американскими и европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы заставить Россию завершить эту войну», — подытожил глава украинского государства.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская и американская делегации в рамках подготовки проекта мирного соглашения между Украиной и Россией обсудили вопросы территориального контроля, членства Украины в НАТО и другие элементы возможного урегулирования.



Глава Кремля Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



12 марта Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ).



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.