Главное за день: Путин назвал условия перемирия. Эвакуация в Сумской области

Политика



Глава Кремля Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



Президент Зеленский назвал это заявление «очередной российской манипуляцией» и добавил, что Путин фактически готовит отказ.



Дональд Трамп сообщил, что украинская и американская делегации обсуждали возможную потерю территорий по результатам мирных договоренностей.



Американская газета The Washington Post сообщает, что аналитический центр, близкий к ФСБ, подготовил для Кремля «максималистские» требования на переговорах. Среди них — «демонтаж киевского режима». Авторы документа также отвергают планы отправить в Украину миротворцев, настаивают на официальном суверенитете России над оккупированными территориями и создании буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма.



12 марта глава Кремля Владимир Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ). На следующий день пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы готова завершить операцию по освобождению региона.



Общество



В Луганской области российские захватчики заранее готовят детей к пропагандистской программе «Луганский характер». Ее реализуют в школах, где детей по возрасту поделили на «сентябрят», «пионеров» и «тружеников».



В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад.



Следственный комитет России обвиняет семерых жителей оккупированной Донетчины в участии в «террористическом сообществе» и совершении ряда тяжких преступлений. Утверждается, что обвиняемые в оккупированном Мариуполе подложили взрывные устройства под автомобили жертв и активировали их дистанционно. В результате пострадал «начальник городского управления МВД ДНР», а также были повреждены автомобили подразделения «Каскад».



Боевые действия



Продолжаются обстрелы населенных пунктов Донецкой области со стороны российских войск. В Константиновке в ходе удара росармии пострадали семь человек. В Покровске ранены шесть человек, среди них 15-летний подросток. Российские военные атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. Погиб 68-летний мужчина, еще один житель города получил ранение. Ночью оккупанты беспилотниками атаковали Днепр. Повреждены многоэтажки, инфраструктурный объект, возник пожар, ранены три человека.



В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью пяти безоружных украинских военнослужащих, которые попали в плен к российским оккупантам. Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста для того, чтобы зафиксировать очередное военное преступление армии РФ.



Дроны ГУР ударили по замаскированному производству беспилотников в Калужской области России, уничтожив цеха завода «Калужский газобетон». Из-за атаки в аэропорту Калуги отменили рейсы, а губернатор подтвердил попадание в промышленное предприятие, объект связи и энергетики.