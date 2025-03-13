В Покровской громаде остается менее 2,5 тыс. жителей: эвакуация продолжается

В Покровской громаде продолжают оставаться чуть более 2,5 тысяч человек, несмотря на ежедневные обстрелы российской армии, сообщает пресс-служба Покровской городской военной администрации.



«Города и села громады постоянно подвергаются атакам. Вчера враг применял управляемые авиабомбы (КАБы), артиллерию и FPV-дроны, которые уже долетают до Родинского. Эвакуационные процессы усиливаются, но в Покровске еще остается чуть более 2,5 тыс. человек», — говорится в сообщении администрации в Telegram.



В четверг утром, 13 марта, удалось эвакуировать троих детей из района «Зеленовка».



Власти призывают жителей, которые еще остаются в громаде, воспользоваться возможностью эвакуации, так как уровень опасности остается критически высоким.



В результате сегодняшнего обстрела Покровска ранены шесть человек, среди них 15-летний подросток.



В результате обстрелов Донецкой области 12 марта погибли 5 человек, еще 12 получили ранения.



Ранее мы писали, что ночью армия РФ атаковала Константиновку, есть повреждения.