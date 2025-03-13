NBC News: Кремль настоял на исключении Келлога из мирных переговоров

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог мог быть отстранен от участия в мирных переговорах по требованию Москвы, сообщает NBC News, ссылаясь на источники.



По данным издания, российская сторона сочла Келлога «слишком близким к Украине» и настаивала на его исключении из переговорного процесса.



«Келлог — бывший американский генерал, слишком проукраинский. Не такой человек нашего типа, не того калибра, который мы ищем», — заявил неназванный российский чиновник, отметив, что это мнение разделяет и президент РФ Владимир Путин.



Американская администрация подтвердила, что именно Россия настояла на его отстранении, однако неизвестно, когда Белый дом получил этот запрос.



Издание также отмечает, что Келлог не участвовал в американо-российских переговорах, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Его офис не прокомментировал, почему он не присутствовал на встрече и действительно ли это было требование Москвы.



Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог по-прежнему остается частью команды, особенно в вопросах переговоров с европейскими союзниками.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал реакцию России на предложение о прекращении огня, заявив, что Владимир Путин использует привычную тактику затягивания и манипуляций, вместо того чтобы дать прямой ответ.



Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская и американская делегации в рамках подготовки проекта мирного соглашения между Украиной и Россией обсудили вопросы территориального контроля, членства Украины в НАТО и другие элементы возможного урегулирования.



Глава Кремля Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



12 марта Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ).



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.