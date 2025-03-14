Россияне за сутки трижды атаковали Покровск: ранены шесть человек, среди них — ребенок

Российская армия за минувшие сутки, 13 марта, несколько раз обстреляла Покровск Донецкой области. В результате ударов шесть человек получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В 06:00 россияне нанесли удар по Покровску. В результате обстрела поврежден частный дом в западной части города. Информация о пострадавших не поступала.



В 08:20 российские оккупационные войска осуществили обстрел юго-восточной части Покровска. В результате обстрела ранения средней степени тяжести получили трое людей: 16-летний подросток, 42-летняя женщина и 43-летний мужчина. Обстрелом разрушен один частный дом.



В 13:00 российским обстрелом поврежден магазин в северо-восточной части Покровска. В результате обстрела ранены трое гражданских: 47-летний и 52-летний мужчина и 51-летняя женщина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.



Ранее мы писали, что за 13 марта российские войска убили одного жителя Донецкой области — в селе Ровное.