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Путин не отказался от идеи покорить Украину: разведка США сомневается, что он готов прекратить войну – СМИ

14 марта 2025, 10:10

Путин не отказался от идеи покорить Украину: разведка США сомневается, что он готов прекратить войну – СМИ

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль

Засекреченные доклады разведки США ставят под сомнение готовность Владимира Путина прекратить войну, оценивая, что глава Кремля не отклонился от своей максималистской цели доминировать над Украиной. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

В одной из секретных оценок, предоставленных 6 марта политикам администрации президента США Дональда Трампа, говорится, что Путин по-прежнему решительно настроен контролировать Киев. Американские официальные лица признают, что нет никаких признаков того, что Путин отступил от своего требования включить Украину в «российскую орбиту».

«У него есть давнее желание восстановить «"матушку Россию"», – сказал один чиновник.

Эти отчеты не преследуют цель оценить дипломатические действия Трампа, направленные на завершение трехлетней войны России против Украины, или перспективы 30-дневного предложения о прекращении огня, которое официальные лица Вашингтона и Киева согласовали на этой неделе. Но они подчеркивают трудную задачу, которая стоит перед Трампом и его командой по национальной безопасности, и поднимают вопрос о том, неправильно ли Белый дом понимает готовность Путина искать мира.

По словам источника издания, некоторые оценки США относительно неуступчивости Путина, кажется, раздражают Трампа. В последние дни Трамп и его помощники заявили о перспективе новых жестких санкций против России, если она не согласится прекратить войну. Они не уточнили, какими будут эти санкции, хотя Трамп в среду сказал, что они могут быть разрушительными.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями, по результатам которых Киев принял предложение Вашингтона о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня.

13 марта Путин намекнул, что может выставить условия, при которых Россия пойдет на 30-дневное перемирие.

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