На территории РФ дроны СБУ ударили по складу ракет и двум газокомпрессорным станциям

Склад ракет и две газокомпрессорные станции были поражены беспилотниками СБУ на территории РФ. Иллюстративное фото

Дроны Службы безопасности Украины на территории России поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет. Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что взрывы раздавались на газокомпрессорных станциях «Давыдовская» в Тамбовской области и «Новопетровская» в Саратовской области.

Кроме этого, дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка в Белгородской области. После попадания там началась детонация боеприпасов.

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 14 марта атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России в Туапсе. Он имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом ВС РФ.