Снаряды на оставленной СОУ позиции в Курской области. Фото: кадр из видео

Российский солдат заснял заброшенную артиллерийскую позицию гаубицы М777 Вооруженных сил Украины в Курской области. Видео опубликовал телеграм-канал RST.



На кадрах, вероятно, видны 155-мм кассетные снаряды, поставленные США для ВСУ. Предположительно, это боеприпасы M864 с увеличенной дальностью (до 29 км), каждый из которых содержит 72 суббоеприпаса двойного назначения.

Вероятно, 155-мм снаряды для гаубицы М777 в Курской области. Фото: кадр из видео

Несмотря на сообщения аналитического проекта DeepState об отходе Сил обороны Украины из города Суджа, на картах окрестности населенного пункта до сих пор обозначены как «серая зона», где могут продолжаться боевые действия.

Окрестности Суджи на картах до сих пор обозначены как «серая зона». Фото: карта DeepState

Генштаб ВСУ сообщил, что в Курской области украинские подразделения за сутки отбили 22 атаки российских войск. Кроме того, зафиксировано 37 авиаударов с применением 54 управляемых авиабомб, а также 203 артиллерийских обстрела, включая три удара из РСЗО.

Тем временем украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.