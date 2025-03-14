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В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов

14 марта 2025, 10:55

В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов

В оккупированном Мариуполе российские власти изымают дизельное топливо из общественного транспорта. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

По данным активистов движения «Жовта Стрічка», маршрутки и коммунальные автобусы в городе заправляют лишь на 20–30%, а остальное топливо направляют на военные нужды.

Из-за этого водители жалуются на нехватку горючего, а часть транспорта не выходит на маршруты.

Ранее во временно оккупированном Мариуполе снова наблюдались проблемы с водоснабжением

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