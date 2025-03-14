В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов

В оккупированном Мариуполе российские власти изымают дизельное топливо из общественного транспорта. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов движения «Жовта Стрічка», маршрутки и коммунальные автобусы в городе заправляют лишь на 20–30%, а остальное топливо направляют на военные нужды.



Из-за этого водители жалуются на нехватку горючего, а часть транспорта не выходит на маршруты.

Ранее во временно оккупированном Мариуполе снова наблюдались проблемы с водоснабжением.